На Миколаївщині окупанти втратили дрон-шпигун “Елерон-3”

У Херсонській області ворог протягом дня ворог намагався відновити втрачене через контратаку в напрямку Брускінське - Білогірка.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Успіху російська армія не мала.

На Миколаївщині окупанти проводили повітряну розвідку і позбавилися летючого шпигуна “Елерон-3”, а при спробі застосувати дрон-камікадзе типу “Лансет”, яким намагався атакувати радіолокаційну станцію, летючого агресора було знищено стрілецькою зброєю.

“Чотири удари завдано ворожою авіацією по наших позиціях. Ранком – двічі парою ударних Ка-52. Без наших втрат. Опівдні трійка Ка-52 в районі Ольгіного, маючи намір атакувати наші підрозділи, нанесла ураження по своїх. За що на зворотному шляху була атакована засобами протиповітряної оборони рашистських військ. Таким чином, ворог черговим жестом доброї волі позбавив себе одного ударного Ка-52. Наших втрат не допущено”, – зазначили в ОК.

У напрямку Баштанки ворог провів атаку парою ворожих Су-34 ракетами типу Х-31, обидві ракети знищили сили української протиповітряної оборони.

“Надвечір важкою артилерією 152-го калібру було обстріляно Велику Костромку. Влучання по відкритих місцевостях. Без втрат”, – зазначили військові.

Нагадаємо, зранку 26 липня росіяни обстріляли Миколаївську область 18-ма ракетами. Унаслідок вранішнього обстрілу, зокрема, зруйновані три секції залізничного мосту, зазнали пошкоджень споруди автопідприємства та інші цивільні об’єкти й приватні будівлі.