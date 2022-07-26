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Від чисельних обстрілів росіян на Дніпропетровщині пошкоджені електромережі

Протягом дня окупанти неодноразово били по Криворізькому району. 

Від чисельних обстрілів росіян на Дніпропетровщині пошкоджені електромережі
Фото: Пресслужба Дніпропетровської облради

Сьогодні, 26 липня, російські окупанти з “Ураганів” обстріляли Новосеменівку в Апостолівській громаді на Дніпропетровщині. Обстрілом була пошкоджена лінія електропередач. Жертв та інших руйнувань немає. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Крім того, росіяни обстріляли зі ствольної артилерії територію Великої Костромки. Там також пошкоджено електромережі, сталася пожежа – зайнялася суха трава на площі 2 га. На щастя, люди не постраждали.  

Крім того, обстріляли Кошове в Широківській громаді, обійшлось без руйнувань і постраждалих.

Лукашук додав, що окупанти також обстрілюють населені пункти Херсонщини, які межують із Криворізьким районом.

Нагадаємо, сьогодні вночі російська армія ударила по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровської області.

 

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