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Уночі росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини

Люди не постраждали.

Уночі росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

Сьогодні вночі російська армія ударила по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Згідно з повідомленням, у Широківській громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії по селу Кошове. Пошкоджено лінію електропередач. Люди не постраждали.

“Червоногригорівську та Марганецьку громади накрили вогнем з РСЗВ. На щастя, без жертв та руйнувань”, – написав Резніченко.

В інших районах області на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, вчора ввечері російські окупаційні війська двічі обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровщини.

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