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Газова війна Путіна проти Європи – це пряме продовження його війни з Україною, – Кулеба

“Скрізь, де він може завдати шкоди, він завдасть.”

Газова війна Путіна проти Європи – це пряме продовження його війни з Україною, – Кулеба
Фото: Макс Требухов

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що газова війна російського президента Володимира Путіна проти Європи є прямим продовженням його війни з Україною.

Про це голова української дипломатії повідомив у Twitter.

"Газова війна Путіна проти Європи є прямим продовженням його війни з Україною. Скрізь, де він може завдати шкоди, він завдасть. Він використовуватиме будь-яку залежність Європи від РФ, щоб зруйнувати нормальне життя кожної європейської сім'ї. Єдиний спосіб – дати здачі та позбавитися від будь-якої залежності", – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, російська державна енергетична компанія “Газпром” знову заявила про скорочення з середи постачання газу через “Північний потік-1”, пояснюючи це зупинкою ще однієї турбіни для ремонту.

Це сталося через кілька днів після того, як Газпром відновив постачання газу трубопроводом – важливою артерією, що з’єднує запаси газу Росії з Європою через Німеччину.

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