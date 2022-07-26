Газова війна Путіна проти Європи – це пряме продовження його війни з Україною, – Кулеба

“Скрізь, де він може завдати шкоди, він завдасть.”

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що газова війна російського президента Володимира Путіна проти Європи є прямим продовженням його війни з Україною.

Про це голова української дипломатії повідомив у Twitter.

"Газова війна Путіна проти Європи є прямим продовженням його війни з Україною. Скрізь, де він може завдати шкоди, він завдасть. Він використовуватиме будь-яку залежність Європи від РФ, щоб зруйнувати нормальне життя кожної європейської сім'ї. Єдиний спосіб – дати здачі та позбавитися від будь-якої залежності", – наголосив Кулеба.

Putin’s gas war against Europe is a direct continuation of his war on Ukraine. Wherever he can bring harm, he will. He will use every dependence Europe has on Russia to ruin the normal life of every European family. The only way is to hit back hard and get rid of any dependence. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 26, 2022

Нагадаємо, російська державна енергетична компанія “Газпром” знову заявила про скорочення з середи постачання газу через “Північний потік-1”, пояснюючи це зупинкою ще однієї турбіни для ремонту.

Це сталося через кілька днів після того, як Газпром відновив постачання газу трубопроводом – важливою артерією, що з’єднує запаси газу Росії з Європою через Німеччину.