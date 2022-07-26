Ворог застосував авіацію на Донеччині і Луганщині, вдарив ракетами по півдню і мінометами – по Сумщині і Чернігівщині

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Кіровоградській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Вінничині, Полтавщині, Житомирщині та Київщині.

По Одеській області вранці завдано масованого ракетного удару, зокрема із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря. Росіяни випустили кілька ракет повітряного базування. Є влучання в приватні будівлі прибережних сіл з наступним загоранням. На місцях працюють рятувальники. За попередніми даними, постраждалих немає, повідомили в зведенні від ОВА.

У Чернігівській області вночі відбулися два мінометні обстріли територій біля сіл Новгород-Сіверського району. Без втрат та руйнувань. За добу росіяни обстріляли прикордоння девʼять разів.

По Сумщині вночі ворог теж вдарив з мінометів. В Середино-Будській громаді зафіксовано 5 "приходів". Жертв та руйнувань, на щастя, немає.

На Дніпропетровщині ворог знову обстріляв Криворізький та Нікопольський райони. Село Кошове Широківської громади залишилося без світла. Люди не постраждали. У Червоногригорівській та Марганецькій громадах — без жертв та руйнувань.

Зранку росіяни завдали ударів по цивільній інфраструктурі Харкова. Деталі щодо наслідків наразі уточнюються.

Також окупанти знову обстріляли Чугуїв – є влучання по критичній інфраструктурі. Рятувальники продовжують розбирати наслідки вчорашніх руйнувань будинку культури, де в підвалі ще залишилися люди.

По області протягом доби окупанти завдали ударів по Циркунівській громаді, у Балаклійській громаді внаслідок удару пошкоджено трубопровід газорозподільного пункту.

У Луганській області з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії обстрілів зазнали десятки населених пунктів. Ворог також задіяв авіацію. На нещодавно окупованих територіях активно готуються до "референдуму". В Луганську відкрито "приймальню Громадського штабу референдуму".

На Донеччині були обстріли з артилерії, мінометів, РСЗВ "Град", авіа- та ракетний удари по містам Бахмут, Соледар, Красногорівка, Мар’їнка, Авдіївка, Торецьк. Також постраждали с.Тоненьке, с.Нетайлове, с.Георгіївка, смт.Велика Новосілка. За ніч і вранці – ракетний удар по Торецьку. Три обстріли касетними боєприпасами населених пунктів Черкаської громади, пошкоджено три приватні будинки. Мінометні обстріли старої частини Авдіївки.За добу по області троє загиблих, вісім поранених.

Зранку по Миколаєву було завдано масованого ракетного удару. За попередньою інформацією, внаслідок потрапляння боєприпасів та їхніх уламків уражено об’єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство. Попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється.

Також на околицях міста є прильоти ракет повітрянного базування. Окрім цього, була спроба уразити портову інфраструктуру міста. Також зранку обстріляно об'єкт інфраструктури в Ольшанській громаді. Постраждалих немає.

Вчора ввечері – обстріли с. Новомиколаївка Первомайської громади, переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає.

Крім того, увечері були обстріли с. Широке Широківської громади, влучання поза межами сіл. Вчора ввечері та сьогодні зранку – обстріли с. Червона Долина Широківської громади. Влучання поза межами села. Постраждалих немає. Під постійними обстрілами залишаються села, що розташовані на лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Вчора ввечері під обстріли потрапило село Маліївка, зруйновано один житловий будинок. Інформація щодо постраждалих відсутня. Інформація щодо руйнувань житлових будинків уточнюється.

У Херсонській області бойові дії продовжуються на території Бериславського та Каховського районів, важка сутуація у звільнених селах, деякі – знищені.

Критична ситуація у селах Калинівської та Великоолександрівської громад: у степових селах та тих, через які проходить річка Інгулець, — десятки знищених будинків, жодної вцілілої інфраструктури.

Одним із головних питань області є початок нового навчального року. На всю Херсонщину окупанти анонсують відкриття трохи більше 20 навчальних закладів.

Нагадаємо, масована ракетна атака на Одещину і Миколаївщину відбулася рано вранці. Ворог майже одночасно випустив по цих областях ракети повітряного базування.