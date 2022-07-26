В Україні сьогодні до +32, у низці областей до короткочасний дощ

Україні на вівторок, 26 липня прогнозують мінливу хмарність.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
У східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях і на крайньому заході країни місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень 23-28°, у південній частині та західних областях 27-32°, на Закарпатті до 35°.
У Київській області стовпчики термометра піднімуться до 23-28°; у Києві буде 25-27°.
Нагадаємо, через надходження жаркої повітряної маси африканського походження в Україні очікується суттєве підвищення температури.