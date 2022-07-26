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В Україні сьогодні до +32, у низці областей до короткочасний дощ

У Києві буде 25-27°.

В Україні сьогодні до +32, у низці областей до короткочасний дощ
Фото: EPA/UPG

Україні на вівторок, 26 липня прогнозують мінливу хмарність. 

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях і на крайньому заході країни місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 23-28°, у південній частині та західних областях 27-32°, на Закарпатті до 35°.

У Київській області стовпчики термометра піднімуться до 23-28°; у Києві буде 25-27°.

Нагадаємо, через надходження жаркої повітряної маси африканського походження в Україні очікується суттєве підвищення температури.

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