Синоптики оголосили на сьогоднішню ніч жовтий рівень небезпеки

Сьогодні вночі варто очікувати погіршення погоди в половині областей України.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики інформують, що 24 липня вночі у більшості західних областей, вдень на Правобережжі грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Крім того, 23-24 липня у південних, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій (23 липня і у більшості західних та Житомирській областях) надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше синоптики повідомляли, що в Україну йде "африканська" спека.

Також повідомлялось, що червень у Києві був значно теплішим за кліматичну норму, проте опадів у столиці було менше, ніж зазвичай.