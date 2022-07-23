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Синоптики оголосили на сьогоднішню ніч жовтий рівень небезпеки

Очікуються грози, град та шквали.

Синоптики оголосили на сьогоднішню ніч жовтий рівень небезпеки
Фото: Главком

Сьогодні вночі варто очікувати погіршення погоди в половині областей України.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики інформують, що 24 липня вночі у більшості західних областей, вдень на Правобережжі грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Крім того, 23-24 липня у південних, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій (23 липня і у більшості західних та Житомирській областях) надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше синоптики повідомляли, що в Україну йде "африканська" спека.

Також повідомлялось, що червень у Києві був значно теплішим за кліматичну норму, проте опадів у столиці було менше, ніж зазвичай.

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