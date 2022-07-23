Перехоплення ГУР: кілька ворожих батальйонів виводяться із зони бойових дій через великі втрати

В перехопленій ГУР МО розмові загарбник розповідає, що кілька їхніх батальйонів виводяться із зони бойових дій через високі втрати.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своєму офіційному Telegram-каналі.

З перехоплення випливає, що тепер росіяни формуватимуть один повноцінний батальйон з колишніх трьох, а з особовим складом впродовж десяти днів працюватимуть психологи, оскільки вони не хочуть повертатися в Україну.

За розповіддю окупанта, за пів року до них зайшло дві тисячі підкріплення, але на сьогодні залишилось максимум 500.

Він скаржиться на нові артилерійські системи, які використовує ЗСУ: «Два дні тому прилетіло в будівлю. Якоюсь х… (незрозуміло чим) є… (стріляють), виходу не чутно ніх… (взагалі). Просто дві секунди – бам. Якась РСЗО, типу «Граду», «Урагану». Тільки вона беззвучна. Все що в телевізорі кажуть, це все йо… (неправда), що у нас втрати мінімальні.

Крім того, загарбник повідомив, що для того щоб придбати кілька безпілотників їхній командир продав кілька тисяч літрів краденого меду.

«У нас тут комбриг мед продавав і безпілотники купував. 20 бочок меду 200 літрових продав. 4 безпілотники купив. Пасіку десь пограбували. Тут пасік цих йо… (дуже багато)».

Нагадаємо, в іншому перехопленні від СБУ окупант розповідає родичам, що вони програють.