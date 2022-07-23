Генсек ООН Гутерреш «беззастережно засудив» ракетний удар Росії по Одесі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш «беззастережно засуджує» ракетний удар Росії по торговельному порту в Одесі 23 липня.

Про це повідомив заступник речника генсекретаря Фархан Хак, інформує пресцентр ООН.

«Вчора всі сторони чітко взяли на себе зобов’язання на світовій арені щодо гарантування безпечного руху українського зерна і супутньої продукції на світові ринки. Ці продукти вкрай необхідні для вирішення глобальної продовольчої кризи і полегшення страждань мільйонів людей, які потребують допомоги у всьому світі. Повне виконання домовленості Російською Федерацією, Україною і Туреччиною є обов’язковим», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, що 23 липня ворог атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр". Дві ракети збито силами ППО, дві влучили в об'єкти інфраструктури порту.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав ракетний обстріл росіянами порту в Одесі, після досягнення домовленостей щодо експорту зерна, російською дипломатичною дихотомією.

22 липня у Стамбулі представники України підписали з Туреччиною і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем угоду про відновлення експорту зерна, яке було заблоковане армією окупантів в чорноморських портах.

Угода України укладена саме з Туреччиною і ООН, не з Росією. Росія в особі міністра оборони Шойгу зі свого боку підписала аналогічний договір. Російська сторона ставила підпис першою. Угода передбачає, що контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною. Жодних інших кораблів, окрім призначених для експорту зерна і повʼязаних із ним харчових продуктів, у цих портах не буде.