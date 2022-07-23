Німеччина не виключає провалу постачань танків Україні

Німеччина не відкидає провалу так званих кругових поставок танків Україні, про які домовилися з Польщею, та хоче зайнятися пошуками альтернатив.

Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок в інтерв'ю Bild, повідомляє DW.

"Якщо цей шлях був неправильним, то ми повинні обміркувати ситуацію і подивитися, як ми можемо активно сприяти іншим чином", - сказала міністерка і додала, що в ситуації війни не відразу зрозуміло, який шлях є ідеальним.

Бербок зазначила, що обмін технікою ініціювали, "оскільки на той час він здавався найкращим і найоперативнішим засобом", але тепер німецькому уряду доводиться розбиратися, чому такий обмін "очевидно, не відбувається", і чи має Німеччина надати іншу підтримку в таких умовах.

При цьому звинувачення у порушенні обіцянок, висунуті польським урядом, вона відкинула.

"У подібній ситуації ніхто не обманюватиме своїх європейських сусідів. Із самого початку було ясно, що ми не зможемо замінити всі танки за одну ніч", - наголосила вона. За її словами, Німеччина не може поставити нові бронетранспортери, яких Бундесвер не має, але може доставити негайно інші види техніки.

Про кругові поставки - компенсацію важкої техніки радянського виробництва, з якою українські військові добре знайомі - Німеччина домовилися з Чехією. На першому етапі Чехія мала би отримати "Леопард-2А4" та один танковий транспортер. Також канцлер ФРН Олаф Шольц оголосив про домовленість з Грецією, в рамках якої Афінам мають надати німецькі бойові машини піхоти.

Обмін передбачений і з Польщею, але в травні польський президент Анджей Дуда звинуватив Берлін у порушенні обіцянки. За словами представника уряду ФРН Штеффена Хебештрайта, Польща наполягала на наданні їй замість Т-72 найсучасніших німецьких танків Leopard 2 A7. Бундесвер має такі танки лише в обмеженій кількості.

Нагадаємо, що Німеччина передала Збройним силам України 80 пікапів.

Також уряд Німеччини оприлюднив повний список систем озброєння, техніки, іншої летальної та нелетальної допомоги, переданої Україні для протистояння Російській Федерації.