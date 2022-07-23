Вранці 23 липня російські військові вдарили ракетами по околицях Запоріжжя. Загиблих і поранених немає.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ракетний удар о 6:30 ранку на території лінії розмежування та поблизу обласного центру. На щастя, постраждалих немає", − зазначив він.

Фото: Олександр Старух у Telegram

За словами Старуха, загарбники продовжують бити по об’єктах цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, ввечері 22 липня окупанти випустили близько 20 ракет по Запоріжжю. Більшість з них впала в Дніпро поблизу селищ Малоєкатеринівка та Канівське.