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​Російські військові обстріляли Кіровоградщину 13 ракетами, є загиблі та поранені (оновлено)

На місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи.

​Російські військові обстріляли Кіровоградщину 13 ракетами, є загиблі та поранені (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

У Кіровоградський області внаслідок удару російських ракет пошкоджений аеродром та один з об'єктів "Укрзалізниці", є загиблі й поранені.

Про це повідомив у Telegram голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Оновлено 10:00. Внаслідок ракетного удару по Кіровоградській області загинув військовий і два працівники відомчої охорони. Ще дев'ять військовослужбовців поранені, повідомив Райкович в ефірі телемарафону UArazom. 

На місцях ударів ведуться рятувальні роботи, постраждалим надається медична допомога.

Про обстріл Кіровоградщини голова ОВА повідомив о 08:49."Сьогоднішній ранок з ворожими прильотами... Поцілено в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром “Канатове” та в один з об’єктів “Укрзалізниці”. Є загиблі і поранені", − йдеться у повідомленні.

Росіяни вдарили по області 13 ракетами (8 ракет “Калібр” морського базування та 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3). Наразі без світла залишається частина одного з мікрорайонів Кропивницького. Працюють аварійні бригади “Обленерго”.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворожі війська обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. За попередньою інформацією, люди не постраждали. 

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