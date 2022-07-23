​Окупанти упродовж доби вели масовані обстріли десяти областей України, − ВЦА

У суботу зранку була атакована низка українських регіонів на Сході й Півдні країни.

Минулої доби, 22 липня, військові РФ здійснили масовані обстріли десяти регіонів України.

Про це йдеться у зведеній інформації військово-цивільних адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 8:00 23 липня.

Так, сьогодні зранку росіяни обстріляли інфраструктурний об’єкт у Кіровоградській області. Працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи. Є постраждалі, детальна інформація уточнюється. Також зранку внаслідок влучання крилатої ракети зруйновано об’єкт залізничної інфраструктури. Інформація щодо постраждалих осіб з’ясовується.

Запоріжжя вчора ввечері ворог обстріляв із "Градів". Росіяни випустили близько 20 ракет, вони впали у Дніпро поблизу селищ Малокатеринівка і Канівське.

У Сумській області минулої доби агресор здійснив артилерійський обстріл Шалигинської громади, зафіксовано 5 “прильотів”. Також ввечері війська РФ з мінометів обстріляли Краснопільську громаду. Жертв і руйнувань немає. Вночі Миропільську та Білопільську громаду росіяни обстрілювали із мінометів та ствольної артилерії. За попередніми даними, жертв та руйнувань немає.

У Чернігівській області вночі російські війська здійснили шість обстрілів із мінометів, кулеметів, реактивних систем залпового вогню, артилерії, обстрілювали території біля населених пунктів Чернігівського та Новгород-Сіверського районів. Жертв і руйнувань немає.

У Дніпропетровській області ворог знову обстріляв Нікопольський та Криворізький райони. У Червоногригорівській громаді жертв і руйнувань немає. У Широківській та Зеленодольській громадах пошкоджені електромережі та газогін.

Зранку росіяни обстріляли один із районів Харкова, на місці працюють рятувальники і медики. За попередніми даними, одна людина постраждала. Ворог також вів обстріли Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського, Харківського районів Харківської області. Горіли приватні будинки та господарські споруди. У Золочівській громаді чотири людини постраждали, одна людина загинула.

У Луганській області загарбники вели штурмові дії у напрямку Верхньокам’янського та Сіверська, але українські захисники їх успішно відбили. Ворог використовував авіацію, здійснив дві артилерійські атаки і чотири спроби мінометного обстрілу.

У Донецькій області війська РФ застосовували артилерію, міномети, ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", обстріляли Авдіївку, Соледар, Бахмут, Слов'янськ, Курдюмівку, Отрадне, Ласточкіне, Північне. За добу дев'ятеро людей поранені. Вранці ворог обстріляв у Краматорському районі інфраструктуру залізниці. Крім того, через обстріл Торецька пошкоджені житлові будинки та загинула людина. Евакуація населення Донеччини триває.

Сьогодні зранку ворог завдав удару по Миколаєву шістьма ракетами С-300. Стались займання на території складського приміщення і сухої трави на відкритій території. Інші влучання були по околицях міста. За попередніми даними, без жертв і постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

У Баштанському районі Миколаївської області тривають ворожі обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської і Широківської громад. Влучання були за межами населених пунктів.

У Херсоні лунали вибухи. Також вибухи та обстріли зафіксовані у Бериславському і Каховському районах. Бойові дії тривають біля села Давидів Брід, низки населених пунктів Калинівської та Нововоронцовської тергромад.

Відносно спокійно ніч минула в усіх інших регіонах України.

Нагадаємо, ЗСУ успішно відбили штурм ворога у напрямку Верхньокам’янського та Сіверська на Донбасі. Однак противник продовжує бити ракетами по військових та цивільних об’єктах на території України.