На Київщині трактор підірвався на міні, - Олексій Кулеба

Біля с. Андріївка Бучанського району Київської області під час сільськогосподарських робіт на протитанковій міні підірвався трактор.
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
“На щастя, жертв та постраждалих немає”, - повідомив Кулеба.
Він зазначив, що водій трактору тілесних ушкоджень не отримав.
На місці події працюють рятувальники та всі необхідні служби.
Голова Київської ОВА нагадав, що частина полів, лісових масивів, водоймищ та інших ділянок Київщини досі залишаються необстеженими. Роботи з розмінування тривають.
Нагадаємо, ввечері 18 липня жителька села Мила у Київській області підірвалась на міні. А 14 липня в лісах Народицького спеціалізованого лісового господарства Житомирської області на міні підірвався автомобіль лісівників.