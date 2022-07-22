Від удару ЗСУ у окупантів є загиблі і поранені.

Українські військові за допомогою дрона-камікадзе ювелірно відпрацювали по позиціях російських загарбників біля Запорізької АЕС.

Про це повідомила пресслужба ГУР Міноборони.

Удар було нанесено по наметовому містечку та техніці ворога, зокрема в авто з зенітними установками та БМ-21 "Град".

За даними розвідки в результаті атаки було знищено троє росіян ще 12 травмовані.

Наметове містечко знищено пожежею, яку довго не могли загасити.

Нагадаємо, артилерія Десантно-штурмових військ і Сухопутні війська ЗСУ знищили російський гаубичний артилерійський дивізіон.