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Українські військові знищили наметове містечко окупантів біля ЗАЕС

Від удару ЗСУ у окупантів є загиблі і поранені.

Українські військові знищили наметове містечко окупантів біля ЗАЕС
Фото: Скріншот з відео

Українські військові за допомогою дрона-камікадзе ювелірно відпрацювали по позиціях російських загарбників біля Запорізької АЕС.

Про це повідомила пресслужба ГУР Міноборони.

Удар було нанесено по наметовому містечку та техніці ворога, зокрема в авто з зенітними установками та БМ-21 "Град". 

За даними розвідки в результаті атаки було знищено троє росіян ще 12 травмовані. 

Наметове містечко знищено пожежею, яку довго не могли загасити.

Нагадаємо, артилерія Десантно-штурмових військ і Сухопутні війська ЗСУ знищили російський гаубичний артилерійський дивізіон.

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