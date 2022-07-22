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ЗСУ знищили російський гаубичний артилерійський дивізіон

Серед втрат окупантів – 8 одиниць 152 мм гаубиць 2А65 "Мста-Б", особовий склад, автомобільна техніка, боєкомплект та фортифікаційні споруди.

ЗСУ знищили російський гаубичний артилерійський дивізіон
Фото: скріншот відео

Артилерія Десантно-штурмових військ і Сухопутні війська ЗСУ знищили російський гаубичний артилерійський дивізіон.

Про це повідомили в командуванні ДШВ.

Серед втрат окупантів – вісім одиниць 152 мм гаубиць 2А65 "Мста-Б", особовий склад дивізіону, а також автомобільна техніка, боєкомплект та фортифікаційні споруди загарбників.

Нагадаємо, станом на 22 липня російська армія втратила вже близько 39 000 військових.

За даними канадської розвідки, через значні втрати російські загарбники більше не можуть досягнути своїх цілей в Україні.

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