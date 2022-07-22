Росіяни обстріляли густонаселений район Харкова. Загинули троє людей, поранено понад 20 (оновлено)
Росіяни обстріляли густонаселений район Харкова. Загинули троє людей, поранено понад 20 (оновлено)
Російський наступ, ймовірно, досягне кульмінації на Донбасі перед захопленням Слов'янська і Бахмута, – ISW
Російський наступ, ймовірно, досягне кульмінації на Донбасі перед захопленням Слов'янська і Бахмута, – ISW
Держдеп США прокоментував заяви Лаврова про “зміну географічних завдань” у війні
Держдеп США прокоментував заяви Лаврова про “зміну географічних завдань” у війні
Жителі Миколаївщини відмовляються від винагороди за надання інформації про коригувальників вогню, − Віталій Кім
Жителі Миколаївщини відмовляються від винагороди за надання інформації про коригувальників вогню, − Віталій Кім
Байден проти Путіна: як США та Росія формують коаліції на Близькому Сході
Байден проти Путіна: як США та Росія формують коаліції на Близькому Сході
Угруповання чорноморського флоту ворога зменшилося
Угруповання чорноморського флоту ворога зменшилося
Російські втрати в Україні складають приблизно 15 тисяч військових, – директор ЦРУ
Російські втрати в Україні складають приблизно 15 тисяч військових, – директор ЦРУ
ЗСУ завдали удару по окупантах у Скадовську, - Стратком
ЗСУ завдали удару по окупантах у Скадовську, - Стратком
ГоловнаСуспільствоВійна

Під завалами остріляної росіянами школи в Краматорську виявили трьох загиблих

Рятувальники завершили розбір зруйнуваної будівлі. 

Під завалами остріляної росіянами школи в Краматорську виявили трьох загиблих
Школа в Краматорську
Фото: ДСНС

У Краматорську під завалами обстріляної вчора російськими військами школи виявили тіла трьох загиблих чоловіків. 

Пошукові роботи були завершені о 9:10. Рятувальники розібрали близько 205 тонн зруйнованих елементів будівлі. Про це йдеться у повідомленні ГУ ДСНС України у Донецькій області.

"Всього від Головного управління протягом робіт залучалось 38 чоловік особового складу та сім одиниць техніки, додатково трактор, автокран та навантажувач від місцевих органів влади", – повідомили рятувальники

Нагадаємо, вчора уночі російська армія завдала удару по Краматорську з "Іскандерів". Крім школи, постраждали житлові будинки: одна пʼятиповерхівка і 85 приватних. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також