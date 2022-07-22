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Хорватія переклала на українську мову й передала Мінветеранів свої закони і програми з підтримки ветеранів

Країна має великий досвід турботи про військових, які повертаються в мирне життя, адже пройшла війну за незалежність у 1991-1995 роках.

Хорватія переклала на українську мову й передала Мінветеранів свої закони і програми з підтримки ветеранів
Фото: Мінветеранів

Міністерство в справах хорватських захисників передало Україні перекладену на українську мову свою законодавчу базу щодо соціальної підтримки ветеранів і розвитку ветеранської політики в Хорватії.

Про це повідомили в Міністерстві у справах ветеранів України.

Міністр Юлія Лапутіна зазначила, що в Хорватії - одна з найкращих у світі моделей соцзахисту ветеранів війни та їхньої реінтеграції в мирне життя. Адже країна пройшла війну за незалежність у 1991-1995 роках, у якій взяло участь майже все доросле чоловіче населення. Тож хорватський досвід турботи про ветеранів може виявитися найбільш прикладним для України.

У Мінветеранів повідомили, що законодавчу базу Хорватії використають під час розробки та впровадження державної ветеранської політики в Україні.

"Досвід Хорватії є надзвичайно цінним і корисним для України в умовах спротиву повномасштабній збройній агресії рф проти нашої країни. Особливо з огляду на значну кількість ветеранів та членів їхніх сімей, якими держава опікується зараз та буде забезпечувати соціальний захист, медичну та психологічну підтримку після перемоги. Завдяки нашим партнерським стосункам з урядом Хорватії ми отримали нормативно-правові акти, практичні матеріали, вони будуть ретельно вивчені фахівцями Мінветеранів та використані у розробці та реалізації державної ветеранської політики", сказала Лапутіна. 

Серед переданих документів - законодавчі напрацювання і практичний досвід щодо забезпечення прав та інтересів ветеранів війни та членів їхніх сімей, особливості надання психологічної підтримки, перенавчання й працевлаштування, сприяння у започаткуванні власної справи, підвищення конкурентоспроможності ветеранів на ринку праці та забезпечення житлом. 

Раніше Україна та Хорватія уклали Меморандум про співробітництво між Міністерством у справах ветеранів України та Міністерством у справах хорватських захисників, зазначила Лапутіна. Тож передача законодавчої бази - один із результатів такої співпраці між державами.

Нагадаємо, у червні в Україну прибули ветерани армії США, щоб підтримати українських захисників, які отримали травми під час війни з Росією. Також вони ділилися досвідом створення сучасної лікарні для поранених солдатів.

Кабінет міністрів України має розробити систему соціальних гарантій та підтримки українських захисників та захисниць. А напередодні заступниця Міністра з питань цифрового розвитку Тетяна Калита представила проєкт системи переходу українських захисників від військової кар’єри до цивільного життя в умовах реформування державної ветеранської політики.

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