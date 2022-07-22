Шок та сором. Що буде після відставки прем’єра Італії Драгі

Шок, сором, біль і хаос – так можна охарактеризували учорашні події в Італії, коли уряд Маріо Драгі пішов у відставку , а країна вчергове занурилася у політичну передвиборну кризу. Італійські газети замайоріли карколомними заголовками “Сором”, “Кризові канікули розпочалися”, “Італія зраджена”, натякаючи на змову деяких правих партій із коаліційним “Рухом 5 зірок”. Газети та онлайн-видання зображували президента Джузеппе Конте, прокремлівського політика Маттео Сальвіні поруч із російським президентом Путіним. Що буде після відставки Драгі – читайте у нашому матеріалі.

Фото: EPA/UPG

Чим запам'ятався уряд Драгі

Уряд “національної єдності” Маріо Драгі був 67-м від 1945 року, коли Італія стала Республікою, він проіснував 18 місяців. Колишній голова Європейського центрального банку приступив до свого прем’єрства 13 лютого 2021 року, коли в Італії вирувала пандемія короновірусної кризи. Такої єдності в голосуванні “за” його ім'я Італія уже давно не бачила. Тоді в Сенаті він отримав 262 голоси “за” з 300 можливих, а в Палаті депутатів – 535 з 630.

Прем'єр Драгі схвалив та почав реалізовувати численні реформи, які стосувалися спорту, грального бізнесу, кримінального судочинства, цивільного судочинства, податкової та судової системи, почала впроваджуватися і виборча реформа (але про неї поговоримо згодом). Крім того, саме завдяки активності та співпраці із Брюсселем Італія отримала достатньо коштів для підтримки різноманітних верств населення як частини Національного плану відновлення Італії після коронавірусу.

Фото: EPA/UPG

Драгі почали критикувати член коаліції з популістської проросійської партії «Руху 5 зірок» через запроваджені урядом обмеження в пересуванні італійців між регіонами навесні 2021 року, що мало б зменшити поширення розповсюдження COVID. Ця заборона продовжила діяти й після завершення надзвичайного стану, коли Драгі оголосив про готовність Італії надати зброю Україні.

21 липня вдруге він заявив про свою відставку, її прийняв Президент Італії Серджо Матарелла, одночасно заявивши і про розпуск обох палат парламенту. Відповідно, дата дочасних виборів – 25 вересня.

Фото: EPA/UPG Президент Італії Серджіо Маттарелла підписує документ під час зустрічі з прем’єр-міністром Маріо Драгі у Квіриналському палаці в Римі, Італія, 21 липня 2022 року.

Причиною такого рішення стало те, що у середу “праві” сили провели політичні консультації між собою. Крім того, до них доєднався у всіх сенсах “лівий” “Рух 5 зірок”. Що цікаво, то іще 20 липня здавалося, що після неймовірного звернення Маріо Драгі у Сенаті шанс на збереження хоча б якоїсь коаліції залишався.

Вибори: усі одне одного ненавидять

“Праві” готові, але ненавидять один одного, “ліві” не готові, і теж ненавидять одне одного. Так влучно онлайн-видання HuffPost Italia охарактеризувало емоції в стосунках між “правими” та “лівими” силами.

Ніколи раніше національна виборча кампанія не проходила в Італії в прямому сенсі “під пляжними парасольками”. Раніше італійці тільки сміялися із Маттео Сальвіні, що майже 4 роки тому проводить власну кампанію на пляжах, зокрема, прославивши тоді пляж Папіж у Мілані, епатуючи в шортах і закликаючи виборців до регіонального голосування. А тепер уся країна “погрузла” в морі політичних емоцій, пляжному сонці та виборі партій.

І тут важливо зазначити цікаву річ: зустріч “правих” сил на віллі Сільвіо Берлусконі 19 липня. Якраз вона і стала вирішальною, коли “праві” отримали підтримку очільника “Руху 5 зірок” Джузеппе Конте. Ми не знаємо усіх подробиць цієї зустрічі, але що показово, що коли наступного дня відбулося засідання в Сенаті, то ситуативні союзники – "Вперед, Італіє", "Рух 5 зірок" та "Ліга" – відмовилися голосувати за резолюцію про довіру уряду Драгі та бойкотували її розгляд у парламенті. Тобто, не висловлювалися “за” чи “проти”, а просто бойкотувати рішення Сенату. Як наслідок, резолюцію підтримало лише 95 сенаторів з 320, що стало найнижчим показником підтримки.

Ось чому секретар Демпартії Енріко Летта назвав в twitter таке голосування “днем божевілля в Сенаті”, а дехто називав ці події “Драгіцидом”, наочно вказуючи на змову “правих” сил.

Фото: EPA/UPG Колишній прем'єр та секретар Демпартії Енріко Летта

Є декілька складових майбутніх виборів: склад виборчих списків і правила обрання як депутатів, так і кандидата в прем'єри.

Італійські медіа та експерти розійшлися в сценаріях подальших подій. Розпишемо лише декілька із них.

Цілком зрозуміло, що склад майбутнього парламенту буде набагато “правішим”, ніж це було раніше. Про це свідчать дані опитувань.

За даними YouTrend, партія Джорджії Мелоні “Браття Італії” лідирує серед прихильності самих італійців: це 22,4%, випереджаючи “Лігу” (14,6%) і “Вперед, Італіє” (8,8%). Що цікаво, то рівень підтримки Демократичної партії чи не вперше поступився “правим”, а саме 21.8%. Інше рейтингове агентство Swg показує, що партія Мелоні матиме на виборах 23,8%, а Демократична партія – 22,1%, за якими слідували б “Ліга” - 14,0%, “Рух 5 зірок” - 11,2% та “Вперед, Італіє” - 7,4%.

Лідерка “Браття Італії” говорить про доволі амбітну й уже підготовлену програму партії. «Ми повинні зустрітися найближчим часом, - я, Берлусконі і Сальвіні, щоб встановити правила, які дозволять громадянам зрозуміти обрання кандидата на посаду прем'єр-міністра».

Чи варто нам уже думати, що новим прем'єром Італії може бути жінка? Ох, і тут не усе так просто: кандидатуру нового прем'єра після голосування мають підтримати інші партії. Останні якраз думають про те, як запобігти цим амбітним планам Мелоні. Отож, від вчорашнього дня ходять чутки про простий, але дієвим механізм “змови”, над яким працюють Сільвіо Берлусконі та Маттео Сальвіні: це висунення кандидатури в прем'єра іншої людини, яка отримує 50% голосів підтримки, що може похитнути позиції Мелоні.

Фото: EPA/UPG Лідер «Forza Italia» Сільвіо Берлусконі, лідер «Lega Nord» Маттео Сальвіні та президентка «Fratelli d'Italia» Джорджія Мелоні після зустрічі в резиденції Берлусконі в Римі, 20 жовтня 2021 р.

Що до “лівих” сил, то серед Демпартії є певна “ностальгія” та упевненість в тому, що Маріо Драгі буде знову прем'єром. Принаймні його кандидатуру вони знову хочуть подати на пост очільника наступного уряду Італії. Наразі це не зовсім вірогідний сценарій, беручи до уваги те, що “лівим” треба буде узгоджувати увесь перелік складу уряду із “правими” силами. Отож, пошук нових імен триває.

Тим не менш, італійські вибори не обов’язково можуть призвести до цілковитої перемоги правоцентристів. Саме таку думку висловив лідер Демпартії Енріко Летта, оскільки “виборці можуть вибрати покарання політикам, які відвернулися від Драгі. Кампанія «приведе виборців до розуміння того, хто відповідальний, а хто ні».

«В Італії ви знаєте, як починаються виборчі кампанії, але не знаєте, як вони закінчуються», – дуже влучно прокоментував експерт YouTrend Лоренцо Прельяско.

Пасьянс виборів по-новому

Новації на цьому не закінчуються. Найцікавіше в цих передвиборчих змаганнях те, що нові парламентські вибори мають бути проведені за новим реформованим виборчим законодавством. А воно передбачає скорочення кількості парламентарів: з 630 до 400 для Палати депутатів, із 315 до 200 сенаторів. Тобто, “на вихід” попросять майже 37 % членів парламенту.

Реформа щодо регламенту парламенту має відбутися (!!Увага!!!!) до розпуску цієї каденції. Крім того, законодавство має бути ухвалене за спрощеною процедурою, тобто скороченою у часі, що зробить виборчі перегони іще більш непередбачуваними.

До того ж закон про виборчу реформу передбачає 61% парламентарів, обраних за пропорційною системою та 37% за мажоритарною системою через одномандатні виборчі округи. Решта 2% - для голосування іноземних виборців. Це означає, що Італія повинна буде голосувати за змішаною виборчою системою як до Палати, так і до Сенату, де приблизно одна третина парламентарів обиратиметься в одномандатних округах, а дві третини – у невеликих багатомандатних із фіксованими списками кандидатів.

Фото: EPA/UPG

Є багато іще невідомого щодо того, які партії зможуть пройти до нового парламенту. Водночас точно зрозуміло, що це будуть “Брати Італії”, Демпартія, “Ліга”, “Рух 5 зірок” та “Вперед, Італіє”. Доля інших малих чи менших партій буде вирішальною для формування коаліції. Сюди належать партії “Вільні і рівні”, “Італія Віва” Маттео Ренці тощо.

Отож, багато чого цього літа в італійській політичній історії буде вперше: вперше голосування за новим законодавством, вперше – історія створення уряду під час “купального сезону”, і вперше – ухвалення рішення про те, яким шляхом країна розвиватиметься далі та вибудовуватиме свої стосунки як з ЄС, так і зі США.

Що буде далі

До утворення нового уряду Маріо Драгі разом із міністрами “технічно” продовжуватимуть управляти Італією. Їм ще потрібно зробити за ці два місяці багато справ. Порядок денний також включає вже заплановані міжнародні саміти – від щорічної асамблеї ООН у вересні до Європейської ради наприкінці жовтня. Під питанням участь Італії у саміті G20, запланованого на середину листопада 2022 року.

Точно зрозуміло, що іще цій виконавчій владі доведеться мати справу з підготовкою численних указів на виконання законів, які вже ухвалені або перебувають на затвердженні в парламенті, принаймні тих, які пов’язані з Національним планом відновлення Італії. Це буде необхідно для забезпечення наступного траншу у розмірі 19 мільярдів євро з 205 млрд. євро, заявлених для Італії на подальше здійснення реформ цивільної, кримінальної та податкової юстиції.

Крім того, питання постачання озброєння Україні буде вирішувати чинний уряд Драгі. Саме таке завдання поставив президент Італії Серджо Матарелла усім політикам та урядовцям. «Час, у якому ми живемо, не дозволяє нам зупинятися на вирішальних діях уряду. Нам потрібно стримати вплив війни Росії в Україні».

Фото: EPA/UPG Малюнок на вулиці Риму, 16 лютого 2022 року.

Українцям, до речі, цікаво буде дізнатися, що серед “правих” сил єдиною, хто відкрито висловлюється за надання зброї Україні є якраз Джорджія Мелоні. Про це вона також зазначала як 24 лютого, так і підтвердила учора, 21 липня. «Браття Італії” - єдина партія в опозиції до уряду Драгі підтримала надання зброї Україна і продовжить це робити”, підкреслила Мелоні.

Якраз це і є кардинальною різницею в розумінні порядку денного “правих” сил в Італії. Саме тому зміна уряду в Італії та його “поправішання” за участі партії Джорджії Мелоні може допомогти розуміти виклики в Україні краще.