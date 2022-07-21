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Драгі залишає посаду прем'єр-міністра Італії - президент підтримав його відставку

Інші члени уряду залишаться на своїх посадах.

Драгі залишає посаду прем'єр-міністра Італії - президент підтримав його відставку
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі під час прес-конференції у Римі, 18 березня 2022 року
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі знову подав у відставку, і цього разу президент країни Серхіо Маттарелла її підтримав. Про це повідомляє канцелярія президента Італії. 

“Президент Республіки Серхіо Маттарелла прийняв президента Ради міністрів професора Маріо Драгі в Палаццо дель Квірінале, який після доповіді про вчорашню дискусію та голосування в Сенаті знову заявив про свою відставку. Президент Республіки взяв це до відома. Уряд залишається при владі для вирішення поточних справ”, - зазначається у повідомленні канцелярії. 

Нагадаємо, Маріо Драгі подав у відставку на тлі коаліційної кризи уряду, коли “Рух п’яти зірок”, друга за величиною партія в альянсі уряду, бойкотувала вотум довіри, критикуючи реакцію влади на економічну кризу. Драгі сказав, що не може керувати урядом без підтримки всіх партнерів у коаліції. Тоді президент країни його відставку не прийняв. 20 липня Драгі виступив перед Сенатом та отримав вотум довіри.

Керівник МЗС Італії Луїджі Ді Майо вважає, що урядова криза в країні загрожує позбавити Україну військової підтримки.

Зазначимо, що Драгі виступає за надання Україні зброї та за її членство в ЄС, він є одним із найбільш жорстких західних лідерів, які протистоять Путіну. Був одним із перших, хто запропонував жорсткі санкції та заморожування російських валютних резервів.

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