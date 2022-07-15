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Президент Італії відхилив пропозицію Драгі про відставку

Прем'єр звернеться до парламенту на початку наступного тижня, після чого може відбутися новий вотум довіри.

Президент Італії відхилив пропозицію Драгі про відставку
Фото: EPA/UPG

Президент Італії Серджіо Маттарелла відхилив пропозицію Маріо Драгі піти у відставку з посади прем'єр-міністра, намагаючись запобігти політичній кризі, що може порушити стабільність на фінансових ринках та потенційно призведе до виборів восени.

Про це пише Bloomberg.

“Крок Маттарелли, який не є безпрецедентним у візантійській політичній системі Італії, залишає двері відкритими для рішення, згідно з яким Драгі очолить уряд до виборів, призначених на початку 2023 року”, – зазначає видання

Драгі звернеться до парламенту на початку наступного тижня, після чого може відбутися новий вотум довіри, який перевірить стан його коаліції та, можливо, пом’якшить нестабільність. Однак якщо переговори будуть безрезультатними, очільник італійського уряду може вирішити, що його відставка є остаточною. А це відповідно може призвести до дострокових виборів.

“Політичний хаос почався після того, як “Рух п’яти зірок”, друга за величиною партія в альянсі Драгі, бойкотувала вотум довіри у сенаті, критикуючи реакцію уряду на економічну кризу. Драгі сказав, що не може керувати урядом без підтримки всіх своїх партнерів у коаліції”, – зазначає видання.

Політична нестабільність в Італії виникла у той час, коли Європа бореться з енергетичною кризою, викликаною скороченням Росією експорту газу на тлі війни в Україні. Італійські облігації та ф'ючерси на акції впали до нових мінімумів за день, а євро знову впав нижче паритету з доларом США після новин про відставку Драгі.

Нагадаємо, у червні міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що залишає свою партію "Рух 5 зірок". Разом з ним з партії пішла низка депутатів.

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