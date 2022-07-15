Ріші Сунак переміг у другому турі конкурсу на посаду британського прем’єра

Колишній міністр фінансів Великобританії Ріші Сунак переміг у другому турі конкурсу з обрання наступника Бориса Джонсона.

Про це пише BBC.

“Після того, як генеральний прокурор Суелла Брейверман була нокаутована під час голосування в четвер, залишилося п'ять кандидатів”, – йдеться у повідомленні.

Сунак набрав 101 голос, колишня міністерка оборони Пенні Мордаунт отримала 83 голоси, а очільниця МЗС Ліз Трасс посіла третє місце з 64-ма.

Шанси Трасс підвищилися ввечері в четвер, коли Брейверман підтримала її кандидатуру. Очільницю британських дипломатів також підтримав колишній міністр з питань Брекзіту Стів Бейкер. Як зазначає видання, більшість із 27 депутатів-торі, які проголосували за прокурорку Англії та Уельсу, найімовірніше зроблять те ж.

Колишній міністр з питань рівності Кемі Баденох, яка посіла четверте місце з 49 голосами, і член британського парламенту, голова комітету зі закордонних справ Том Тугендхат, який був п’ятим із 32 голосами, продовжують боротьбу.

Наступний тур голосування, під час якого вибуде кандидат з найменшою кількість голосів, відбудеться в понеділок, 18 липня.

Нагадаємо, 7 липня премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про відставку. Він іде з посади голови уряду та лідера Консервативної партії.

Його наступника оголосять 5 вересня. Після фінального відсіювання кандидатів, яких спочатку було 11, залишиться два претенденти. За них консерватори (менше 200 000 членів партії) голосуватимуть влітку поштою.