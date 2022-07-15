Померла перша дружина Дональда Трампа

Американська підприємниця й письменниця, колишня чехословацька фотомодель Івана Трамп, перша дружина Дональда Трампа та мати трьох його дітей, померла у віці 73 років.

Про це пише BBC.

“Вона була чудовою, красивою та дивовижною жінкою, яка прожила чудове та надихаюче життя”, – написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social.

Трамп, яка народилася на території сучасної Чеської Республіки, вийшла заміж за колишнього президента США у 1977 році. Вони розлучилися через 15 років, у 1992 році.

Фото: ЕРА/UPG

Пара має трьох спільних дітей: Дональда-молодшого, Іванку та Еріка.

Поліція вважає, що причиною смерті може бути нещасний випадок, повідомляє Associated Press. Трамп знайшли непритомною біля сходів її будинку в Нью-Йорку. Жінка могла впасти.

Дональд та Івана Трамп були відомими громадськими діячами у Нью-Йорку у 1980-х та 1990-х роках, і їхній розрив викликав великий суспільний інтерес.

Після розлучення Трамп запустила власні лінії косметики, одягу та прикрас.

Нагадаємо, у Лос-Анджелосі у віці 82 роки помер американський актор Джеймс Каан, відомий шанувальникам кіно насамперед як Сонні Корлеоне з культового “Хрещеного батька”.