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Помер Джеймс Каан – виконавець ролі Сонні Корлеоне з культового “Хрещеного батька”

Причину смерті не розголошують.

Помер Джеймс Каан – виконавець ролі Сонні Корлеоне з культового “Хрещеного батька”
Фото: ЕРА/UPG

У Лос-Анджелосі у віці 82 роки помер американський актор Джеймс Каан, відомий шанувальникам кіно насамперед як Сонні Корлеоне з культового “Хрещеного батька”.

Про це пишуть apnews.com.

Критики відзначають також його ролі у кінострічках “Подорож до Шілоху”, “Роллербол”, “Міст надто далеко”, “Мізері”, “Стирач” та “Кримінальна фішка від Генрі”.

Каан був номінований на кінопремії “Оскар” (1972), “Еммі” (1971), “Золотий глобус” (1972, 1974, 1975), та лауреатом премії “Сатурн” (1975).

Каан з американською акторкою українського походження Вірою Фармігою (2010)
Фото: ЕРА/UPG
Каан з американською акторкою українського походження Вірою Фармігою (2010)
Менеджер актора повідомив, що Каан помер у середу, 6 липня. Причину смерті не буде оприлюднено.

“Джиммі був моїм вигаданим братом і другом на все життя. Важко повірити, що його вже не буде на світі, адже він був таким живим і сміливим. Чудовий актор, блискучий режисер і мій дорогий друг. Я сумуватиму за ним”, – йдеться у заяві, оприлюдненій актором Аль Пачіно, з яким Каан знімався у "Хрещеному батьку".

Каан з французькою акторкою Маріон Котіяр (2013)
Фото: ЕРА/UPG
Каан з французькою акторкою Маріон Котіяр (2013)
Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, на 74-му році життя 12 квітня не стало актриси театру та кіно, першої керівниці міністерства культури України Лариси Хоролець.

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