У Лос-Анджелосі у віці 82 роки помер американський актор Джеймс Каан, відомий шанувальникам кіно насамперед як Сонні Корлеоне з культового “Хрещеного батька”.

Про це пишуть apnews.com.

Критики відзначають також його ролі у кінострічках “Подорож до Шілоху”, “Роллербол”, “Міст надто далеко”, “Мізері”, “Стирач” та “Кримінальна фішка від Генрі”.

Каан був номінований на кінопремії “Оскар” (1972), “Еммі” (1971), “Золотий глобус” (1972, 1974, 1975), та лауреатом премії “Сатурн” (1975).

Фото: ЕРА/UPG Каан з американською акторкою українського походження Вірою Фармігою (2010)

Менеджер актора повідомив, що Каан помер у середу, 6 липня. Причину смерті не буде оприлюднено.

“Джиммі був моїм вигаданим братом і другом на все життя. Важко повірити, що його вже не буде на світі, адже він був таким живим і сміливим. Чудовий актор, блискучий режисер і мій дорогий друг. Я сумуватиму за ним”, – йдеться у заяві, оприлюдненій актором Аль Пачіно, з яким Каан знімався у "Хрещеному батьку".

Фото: ЕРА/UPG Каан з французькою акторкою Маріон Котіяр (2013)

Фото: ЕРА/UPG

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