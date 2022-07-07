Сьогодні головною темою в нашій країні стала британська тема – рішення Бориса Джонсона залишити посаду голови партії та Прем’єр-міністра.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Вдень я говорив з ним і подякував за підтримку, яку ми одержали від першого дня російського терору. Передусім це зброя: комплекси протиповітряної оборони – "Стінгери", круті протитанкові системи NLAW, а ще – артилерія, боєприпаси, броньовані машини та багато-багато всього іншого. Вагома політична підтримка, сильні санкції проти Росії, фінансова допомога нашій державі – лише на потреби безпеки й оборони від 24 лютого виділено понад два мільярди фунтів”, - повідомив Зеленський.

Він зазначив, що роль Британії у захисті свободи – справді глобальна. І хоча це відображення позиції британського суспільства, все ж таки лідерство й харизма керівника держави завжди мають особливе значення, тим більше в час повномасштабної антиєвропейської війни Росії, яка розпочала наступ на Європу саме з нашої держави. Тож не дивно, що українці відчувають особисту вдячність Борису.

“Але все ж не забуваймо, що відносини ми будуємо між державами. Підтримка Великою Британією України не має змінитися, хоч би що відбувалося в лондонських владних колах, – і Борис, і всі наші друзі у Сполученому Королівстві запевнили мене в цьому”, - підкреслив президент України.

Володимир Зеленський зустрівся сьогодні в Києві з представниками Конгресу США – сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем. Вони представляють обидві партії, Республіканську й Демократичну, і обидва дуже принципово підтримують Україну. Саме вони стали авторами резолюції, яка закликає Державний департамент визнати Росію державою – спонсором тероризму.

“Поінформував сенаторів про ситуацію на передовій, про те, до чого готуються окупанти. Зокрема, йшлося про Донбас, про південь нашої країни, про Харківську область. Сьогодні російська армія знову вдарила по Краматорську – і знову ракетами. Били окупанти й по Харкову, по містах Донбасу”, - розповів президент.

Він зазначив, що партнери знають, яка воєнна допомога треба Україні за кожним з напрямків - протиповітряній обороні, сучасній реактивній артилерії. Що більшою буде оборонна допомога Україні зараз, то швидше війна закінчиться нашою перемогою й меншими будуть збитки усіх країн світу, збитки Сполучених Штатів від російського тиску на демократичні суспільства.

“Після завершення конференції в Лугано, яка була присвячена відбудові України, урядовці вже мають домовленості щодо невідкладної допомоги нашій державі обсягом понад $2 млрд – ці кошти будуть спрямовані на посилення бюджету й підготовку до зими. До речі, вагомою підтримкою і зараз, і протягом опалювального сезону є експорт української електрики в країни Євросоюзу, який вже розпочався. Ціна на електрику на європейському ринку вища, ніж в Україні, і це дасть змогу енергокомпаніям використати зароблені кошти для забезпечення українських споживачів. Причому при незмінних тарифах”, - повідомив Володимир Зеленський.

Президент запевнив, що урядовці активно працюють над логістикою аграрного експорту, і влада України зробить все, щоб зберегти доступ до світового ринку попри російську блокаду наших портів.

“І, звичайно, хочу сьогодні подякувати за завершальний етап боротьби за Зміїний – там встановлено наш національний прапор. Два місяці тривала ця операція. Розвідка, Сили спеціальних операцій, «альфівці» СБУ, прикордонники, артилеристи, Військово-Морські сили, Повітряні сили. І хай тепер кожен російський капітан – чи то корабля, чи то літака – бачить український прапор на Зміїному і знає, що нашу державу не зламати”, - підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, який оголосив про відставку.