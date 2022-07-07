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Зеленський подякував Джонсону за "особливу підтримку" України

Сторони обговорили ситуацію на фронті й перспективи українсько-британської співпраці.

Зеленський подякував Джонсону за "особливу підтримку" України
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, який оголосив про відставку.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський подякував Джонсону за підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення РФ та лідерство у відстоюванні інтересів нашої держави в світі.

"Усі ми із сумом сприйняли цю новину (про відставку - Ред.). Не лише я, а й усе українське суспільство, яке вам дуже симпатизує. Весь мій Офіс та всі українці вдячні вам за допомогу. Ми не сумніваємося, що підтримка Великої Британії збережеться, але ваше особисте лідерство й харизма робили її особливою", – підкреслив глава держави.

Сторони обговорили ситуацію на фронті, перспективи українсько-британської співпраці та оборонної, політичної підтримки.

Також приділили увагу проблемі розблокування експорту збіжжя з українських портів.

Нагадаємо, Борис Джонсон оголосив про свою відставку на тлі масових звільнень міністрів. Він іде з посади голови уряду та лідера Консервативної партії. 

Нині Президент України зустрівся з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, які представляють Республіканську та Демократичну партії США.

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