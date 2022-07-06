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Новінський написав заяву про складання повноважень народного депутата

Каже, що хоче зосередитись на "гуманітарних проєктах". 

Новінський написав заяву про складання повноважень народного депутата
Фото: facebook/Вадим Новинский

Позафракційний народний депутат Вадим Новінський написав заяву про складання повноважень. 

Про це він повідомив у фейсбук, зазначивши, що має намір зосередитися на "гуманітарних проєктах".

Новінський був обраний до парламенту IX скликання від 57 округу (Маріуполь) як представник "Опозиційного блоку", який нині заборонений у судовому порядку. 

"Я ухвалив рішення скласти повноваження народного депутата України та зосередитися на гуманітарних проєктах, на розвитку національної економіки, служінні Українській Православній Церкві та на відновленні зруйнованих храмів", – заявив він.

Фото: Вадим Новінський у Фейсбук

Згідно з Контитуцією, дострокове припинення поноважень народного депутата можливе, зокрема, і за його особистою заявою. Рішення про це приймається у десятиденний строк за поданням комітету, до компетенції якого входять питання депутатської етики, більшістю від конституційного складу Верховної Ради України. Таким чином, аби Новінський позбувся статусу нардепа, за це рішення ще має проголосувати парламент. 

Вадим Новінський був депутатом у трьох скликаннях: VII, VII і поточному. Колишній член Партії регіонів. Крім політики й бізнесу, займається також релігійною діяльністю і має статус диякона від УПЦ МП. 

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