У Раді зареєстрували законопроєкт щодо безперешкодного переміщення військовозобовʼязаних і резервістів

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо безперешкодного переміщення призовників, військовозобов‘язаних та резервістів.

Скасування норми щодо дозволів на переміщення військовозобовʼязаних пропонують скасувати депутати "Слуги народу", повідомив у фейсбуці парламентар цієї фракції Дмитро Чорний.

"З колегами зареєстрували законопроєкт №7522, щодо безперешкодного переміщення призовників, військовозобов‘язаних та резервістів територією України без отримання відповідного дозволу у військкоматі", – повідомив нардеп.

За його словами, ідея проєкту – "прибрати «мертву» та потенційно корупційну норму про отримання відповідних дозволів з законодавства датованого 1992 роком".

Нагадаємо, учора Генштаб оприлюднив розʼяснення, що особи призовного віку, військовозобов’язані та резервісти можуть виїжджати за межі місця проживання лише з дозволу військкомату. Це вказано в нормі закону "Про військовий обов’язок і військову службу”, який діє з 1992 року.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося. Він повідомив, що всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити. Ті, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК.

Водночас увечері в Генштабі заявили, що якщо виїзд відбувається в межах області, то дозвіл не треба. Якщо в межах міста Києва та Київської області – теж не треба. Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані й отримати такий дозвіл.