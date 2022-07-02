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Рада схвалила закон про поділ лікарень у госпітальному окрузі

Таким чином стартує інфраструкурна реформа сфери охорони здоров'я.

Рада схвалила закон про поділ лікарень у госпітальному окрузі
Фото: EPA/UPG

Верховна Рада України схвалила закон, що дозволяє Міністерству охорони здоров’я запустити інфраструктурну частину реформи охорони здоров’я (№ 6306).

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Відповідно до нового підходу, мережа закладів охорони здоров’я в області, об’єднана в один госпітальний округ, буде додатково поділена на госпітальні кластери, з урахуванням:

  • меж адміністративно-територіальних одиниць;
  • географічних особливостей регіону та стану автомобільних доріг;
  • поточних і прогнозованих демографічних показників чисельності населення, структури захворюваності і смертності;
  • оптимальних клінічних маршрутів пацієнтів задля своєчасного доступу до медичної та реабілітаційної допомоги, що ґрунтується на принципах доказової медицини;
  • навантаження на медичних працівників та фахівців із реабілітації.

Згідно з видами медичної допомоги, яка надається в закладах охорони здоров’я госпітального кластера, мережа закладів охорони здоров’я буде поділена на надкластерні, кластерні та загальні лікарні.

“Ми розпочинаємо інфраструктурний етап реформи охорони здоров'я та остаточно прощаємося із “совком”, як у підходах до формування мережі лікарень, так й у візуальному сприйнятті самих лікарень та їхньому матеріально-технічному оснащенні”, – розповів Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За словами Міністра охорони здоров'я, найпростіші випадки лікуватимуться якомога ближче до пацієнта, в загальних лікарнях. Такі лікарні розташовуватимуться з розрахунку один медичний заклад на 50-80 тисяч населення. У складніших випадках – пацієнта доставлятимуть у кластерні та надкластерні лікарні, які надаватимуть високоспеціалізовані послуги.

“Новий підхід також передбачає, що медичні заклади будуть забезпечуватися обладнанням, відповідно до свого рівня в госпітальному окрузі. Не має бути ситуацій, коли в загальну лікарню, встановлюють дорогий ангіограф, якому місце в кластерному закладі. Тому що в загальній лікарні його вмикають раз на тиждень, а то й на місяць, а він повинен працювати 24/7. Ми повинні постійно покращувати якість послуг, які надаються людям, й ефективно використовувати наявні ресурси”, – додав Міністр охорони здоров'я.

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