В Україні дозволили одночасно вводити вакцини проти COVID-19 та проти інших інфекційних хвороб

Тепер за один візит до медзакладу можна щепитися одразу від кількох небезпечних захворювань.

В Україні дозволили вакцинуватися одночасно від COVID-19 та інших інфекційних хвороб.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Вакцини можна вводити як дорослим, так і дітям від 12 років.

У МОЗ підкреслили - відтепер за один візит до медзакладу можна буде щепитися одразу від кількох небезпечних хвороб.

"Практика одночасного введення вакцин від кількох хвороб є безпечною та не може "перевантажити" імунну систему. Якщо цього вимагають обставини, це дозволено як в Україні, так і у світі", – пояснив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, дитячий лікар-інфекціоніст Федір Лапій.

Нагадаємо, вакцинація населення світу запобігла майже 20 млн смертей від COVID-19 у період з грудня 2020 до грудня 2021 року. Такі результати відповідних досліджень опублікував британський журнал The Lancet.

Раніше в МОЗ розповіли, як українським вимушеним переселенцям вакцинуватися від COVID-19 у різних країнах, зокрема, в Польщі, Румунії, Словаччині, Молдові, Угорщині та Чехії.