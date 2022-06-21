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МОЗ пропонує передати їм Дніпропетровську обласну лікарню

Наразі лікарня знаходиться в спільній власності територіальних громад.

МОЗ пропонує передати їм Дніпропетровську обласну лікарню
Олександр Старух
Фото: Facebook/Микола Лукашук

Міністерство охорони здоров’я України звернулось до Дніпропетровської облради із пропозицією розглянути можливість передачі Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова в підпорядкування міністерства.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. 

Він зазначив, що на 11:00 завтра, 22 червня, збирає нараду, на яку запросив Сергія Риженка, директора цієї лікарні. 

“Моя офіційна позиція: вважаю, що медзаклад має й надалі залишатися у спільній власності територіальних громад”, - повідомив Лукашук. 

Він підкреслив, що лікарня Мечникова - провідний заклад, про який знають далеко за межами України, там працюють професійні, досвідчені медики, які врятували десятки тисяч життів.

Лукашук попросив всіх утриматися від емоційних висловлювань щодо даного питання, попередніх оцінок та не робити ніяких зайвих заяв. 

Нагадаємо, російські окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину. Під ворожий вогонь потрапив Криворізький район.

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