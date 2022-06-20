Ставка на стерилізацію гривні. До чого може призвести різке підвищення облікової ставки Нацбанку?
Ставка на стерилізацію гривні. До чого може призвести різке підвищення облікової ставки Нацбанку?
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Помічник начальника Херсонського управління СБУ видав ворогу сітку мінних полів області, – голова облради
Помічник начальника Херсонського управління СБУ видав ворогу сітку мінних полів області, – голова облради
Польща передала Україні самохідні гаубиці “Krab”
Польща передала Україні самохідні гаубиці “Krab”
Музейна евакуація: що пішло не так?
Музейна евакуація: що пішло не так?
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську, - Хлань
"Сміялися усім підрозділом": українські бійці "проінспектували" трофейний російський бронежилет
"Сміялися усім підрозділом": українські бійці "проінспектували" трофейний російський бронежилет
Пілота російського Су-25, який збили на Донеччині, узяли в полон
Пілота російського Су-25, який збили на Донеччині, узяли в полон
ГоловнаСуспільствоВійна

Через обстріли на Дніпропетровщині виникла пожежа господарської будівлі, - Лукашук

На щастя, обійшлося без потерпілих.

Через обстріли на Дніпропетровщині виникла пожежа господарської будівлі, - Лукашук
Фото: Пресслужба Дніпропетровської облради

Російські загарбники продовжили сьогодні обстріли Криворізького району Дніпропетровщини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, нині рашисти обстріляли прикордонні території Апостолівської громади, завдали ударів по полях Широківської громади.

"Також вдень загарбники зі ствольної артилерії знову обстріляли Велику Костромку. Як наслідок – в одній з господарчих будівель сталася пожежа. На щастя, обійшлося без постраждалих", - додав Лукашук.

Він зазначив, що території інших районів області упродовж під ворожий обстріл не потрапили.

Нагадаємо, пожежу на нафтобазі в Дніпропетровській області гасять другий день поспіль. Наразі знайшли третю жертву. 19 червня у Новомосковському районі вибухнув резервуар з паливом,у який влучили ракети окупантів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також