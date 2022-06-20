Через обстріли на Дніпропетровщині виникла пожежа господарської будівлі, - Лукашук

На щастя, обійшлося без потерпілих.

Російські загарбники продовжили сьогодні обстріли Криворізького району Дніпропетровщини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, нині рашисти обстріляли прикордонні території Апостолівської громади, завдали ударів по полях Широківської громади.

"Також вдень загарбники зі ствольної артилерії знову обстріляли Велику Костромку. Як наслідок – в одній з господарчих будівель сталася пожежа. На щастя, обійшлося без постраждалих", - додав Лукашук.

Він зазначив, що території інших районів області упродовж під ворожий обстріл не потрапили.

Нагадаємо, пожежу на нафтобазі в Дніпропетровській області гасять другий день поспіль. Наразі знайшли третю жертву. 19 червня у Новомосковському районі вибухнув резервуар з паливом,у який влучили ракети окупантів.