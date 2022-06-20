У Маріуполі почали грабувати пенсіонерів, а мародери відкрито продають награбоване, - Андрющенко

Відкрили також імпровізовані ломбарди, де майже за безцінь приймають ювелірні прикраси.

У тимчасово окупованому Маріуполі почалися пограбування пенсіонерів.

Про це розповів радник міського голови Петро Андрющенко.

"З огляду на те, що це найбільш незахищена частина населення і вже отримала гроші від окупантів - почались розбої. Люди зі зброєю відбирають все отримане. Сказати однозначно хто це - важко. Але "поліція днр" закриває очі і вдає, що нічого не відбулося", - зазначив Андрющенко.

Радник додав, що, на його думку, це "частина сценарію контролю населення не через репресивну машину, а саме через банди". Їхніх ватажків будуть контролювати кадирівці, що базуються в Новоазовську.

Також у Маріуполі, за інформацією Андрющенка, мародери почали відкрито продавати награбовані в магазинах прикраси.

"Основні покупці - росіяни емчеесники та інша російсько-донецька сволота", - додав радник очільника Маріуполя.

За словами Петра Андрющенка, почали роботу імпровізовані ломбарди. Вони майже за безцінь скуповують у маріупольців ювелірні вироби.

"Кришує" безпосередньо пан Фтіц, який очолює Жовтневу (Центральну) райадміністрацію окупантів. Він узгоджує "патенти", не без міської адміністрації. Колаборанти продовжують свій бізнес на кістках", - зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, у Маріуполі пособники окупантів влаштували бізнес на похованнях.

Також загарбники увімкнули в центральній частині міста електропостачання, та заборонили жителям користуватися більш ніж однією лампочкою на квартиру.