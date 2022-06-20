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СБУ затримала в Чернівцях російського диверсанта, який готувати вибухи на залізниці

Чоловіку повідомили про підозру і відправили під варту.

СБУ затримала в Чернівцях російського диверсанта, який готувати вибухи на залізниці
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала ворожого агента в Чернівцях.

Про це повідомив прессекретар СБУ Артем Дехтяренко.

За даними слідства, затриманий перебував на агентурному зв’язку підконтрольних Росії спецслужб "ДНР". Чоловік має паспорт громадянина України та Київську прописку, але тривалий час перебував на "консервації" в одній з близькосхідних країн.

Після початку повномасштабної агресії Росії агент отримав від своїх "кураторів" завдання прибути в Україну для збору розвідданих щодо транспортних каналів постачання озброєння та військової техніки. Крім того, зловмисник мав розвідувати місця розташування резервуарів з пальним і дислокацію українських військових підрозділів на Буковині.

За результатами одержаних даних ворог планував здійснити диверсії, у тому числі вибухи на об’єктах залізниці та логістичних складах.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до розвідувально-підривної діяльності проти України. 

Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше на Сумщині затримали чоловіка, який намалював на своєму помешканні рашистські символи.

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