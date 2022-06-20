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Білоруські військові намагалися зробити підкоп під парканом на польському кордоні, – прикордонні війська

Інцидент стався на ділянці Дубиче-Церкєвне.

Білоруські військові намагалися зробити підкоп під парканом на польському кордоні, – прикордонні війська
Фото: gov.pl

Вчора на територію Польщі з Білорусі намагався потрапити 21 нелегальний мігрант, серед яких зокрема громадяни Марокко, Сенегалу та Індії.

Про це повідомляють у Twitter Прикордонні війська Польщі.

Зазначається, що нелегали намагалися незаконно перетнути кордон на ділянках прикордонної застави Наревка та Черемха.

Крім того, на ділянці Дубиче-Церкєвне польські патрулі помітили шістьох білоруських військовослужбовців, які намагалися зробити підкоп під нещодавно збудованим на боці Польщі парканом.

Нагадаємо, на польсько-булоруському кордоні збудували перші 140 км стіни.Таким чином Польща бореться із напливом нелегальних мігрантів, які влітку 2021 року намагалися масово перетнути кордон зі сторони Білорусі.

До слова, з весни 2021 року на кордонах Білорусі з Литвою, Латвією і Польщею активізувалася мігрантська криза: тисячі нелегальних мігрантів з країн Азії, Близького Сходу й Африки намагалися потрапити до Євросоюзу з території Білорусі. Внаслідок цього Латвія, Литва і Польща оголосили на своїх кордонах надзвичайний стан, а Польща анонсувала будівництво фізичного бар'єру на кордоні з Білоруссю.

 

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