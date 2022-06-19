Головне за ніч. Неділя, 19 червня

Бої на Херсонщині, обстріли на Донбасі, вибухи під Києвом та польські Краби.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що Росія вже втратила в Україні близько 33 600 солдат. Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Про загальні бойові втрати ворога з 24 лютого по 19 червня – в нашій новині.

Генштаб також повідомляє, що ЗСУ відбили кілька атак окупантів на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках.

Українські захисники завдають ворогу втрат скрізь, де тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та обстрілах позицій наших військ. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Тимофіївка та Цапівка.

Про оперативну обстановку на інших напрямках – у новині.

Росіяни нарощують кількість обстрілів на Донбасі, на Херсонщині тривають бойові дії, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Окупанти також завдали кілька ракетних ударів. Є поранені та загиблі.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

У неділю, 19 червня, поблизу Києва сили протиповітряної оборони збили ворожий повітряний об'єкт.

"Увага! Сьогодні зранку у Вишгородському районі були чутні вибухи. Відпрацювала ППО по ворожому повітряному об’єкту. Задимленості не виявлено, пожежі відсутні, постраждалих немає. Працюють підрозділи Національної поліції та інші служби", - йдеться в повідомленні Київської ОВА.

Додамо, що вибухи почули і мешканці столичної Оболоні.

Воїни артбригади імені гетьмана Данила Апостола нищать окупантів з американських гаубиць М777.

За словами українських військових, 155мм гаубиці М-777 – це "грізна сила, висока маневреність і потужна міць". Вражаючі фото – в нашій новині.

Польща передала Україні сучасне 155-мм артилерійське озброєння – cамохідні гаубиці AHS Krab.

Максимальна дальність стрільби – 40 км.

Нагадаємо, польська сторона вже навчила експлуатувати такого типу зброю 100 українських військовослужбовців.

Німецька розвідка допомагає шукати росіян, які вчиняли військові злочини в Україні. Федеральне відомство у кримінальних справах Німеччини (BKA) вже має у розпорядженні кілька сотень свідчень.

За словами глави BKA Хольгера Мюнха, експерти намагаються встановити не лише безпосередніх учасників злодіянь, але й тих, хто несе відповідальність у військовому та політичному плані.

Відомство використовує матеріали секретних служб, включаючи Федеральну розвідувальну службу BND. Наприклад, спецслужба записала розмови російських військових, у яких вони розповідали про звірства щодо мирного населення.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив за спрощення прийому нових членів до Європейського союзу.

На думку Шольца, ЄС має модернізувати свої структури та процеси прийняття рішень: "Не завжди можна одностайно винести рішення, навіть якщо сьогодні процедура передбачає одностайність". За його словами, це питання він хоче порушити на саміті 23-24 червня, на якому глави держав та урядів 27 країн-учасниць ЄС розглянуть заявки на членство України, Молдови та Грузії.

Цієї неділі, 19 червня, у Франції триватиме другий тур парламентських виборів: французи обирають депутатів до нижньої палати парламенту - Національної асамблеї.

Нагадаємо, перший тур відбувся 12 червня. Найвищий результат отримала пропрезидентська коаліція "Разом", яка набрала 25,75% голосів виборців і на кілька сотих відсотка випередила "Новий народний екологічний і соціальний союз" (Nupes) на чолі з лівим Жан-Люком Меланшоном. На третьому місці – "Національне об’єднання" ультраправої Марін Ле Пен.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!