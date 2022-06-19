Польща передала Україні самохідні гаубиці “Krab”

Польща передала Україні сучасне 155-мм артилерійське озброєння – cамохідні гаубиці AHS Krab.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Cхід”.

В ОК оприлюднили основі факти про польську самохідну гаубицю:

час приведення з похідного положення в бойове – приблизно 30 секунд,

головний вогневий засіб – 155-мм гармата з довжиною ствола 52 калібри,

максимальна дальність стрільби – 40 км.

Нагадаємо, польська сторона вже провела навчання 100 українських військовослужбовців щодо експлуатації такого типу зброї.

AHS Krab – польська національна САУ. При її виробництві використовується ліцензійна башта від британської гаубиці AS90. А в якості шасі обрано південнокорейську платформу від САУ K9 Thunder.