Польща передала Україні самохідні гаубиці “Krab”

Польща передала Україні сучасне 155-мм артилерійське озброєння – cамохідні гаубиці AHS Krab.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Cхід”.
В ОК оприлюднили основі факти про польську самохідну гаубицю:
- час приведення з похідного положення в бойове – приблизно 30 секунд,
- головний вогневий засіб – 155-мм гармата з довжиною ствола 52 калібри,
- максимальна дальність стрільби – 40 км.
Нагадаємо, польська сторона вже провела навчання 100 українських військовослужбовців щодо експлуатації такого типу зброї.
AHS Krab – польська національна САУ. При її виробництві використовується ліцензійна башта від британської гаубиці AS90. А в якості шасі обрано південнокорейську платформу від САУ K9 Thunder.