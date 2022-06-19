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Польща передала Україні самохідні гаубиці “Krab”

Максимальна дальність стрільби – 40 км.

Польща передала Україні сучасне 155-мм артилерійське озброєння – cамохідні гаубиці AHS Krab. 

Про це повідомили в оперативному командуванні “Cхід”.

В ОК оприлюднили основі факти про польську самохідну гаубицю:

  • час приведення з похідного положення в бойове – приблизно 30 секунд, 
  • головний вогневий засіб – 155-мм гармата з довжиною ствола 52 калібри,
  • максимальна дальність стрільби – 40 км.

Нагадаємо, польська сторона вже провела навчання 100 українських військовослужбовців щодо експлуатації такого типу зброї.

AHS Krab – польська національна САУ. При її виробництві використовується ліцензійна башта від британської гаубиці AS90. А в якості шасі обрано південнокорейську платформу від САУ K9 Thunder.

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