США розглядають можливість надати Україні ще чотири ракетні установки, – Politico

Пентагон розглядає можливість відправити Україні ще чотири ракетні установки, як наступний транш військової допомоги.

Про це пише politico.com з посиланням на співрозмовників у Міністерстві оборони США.

“У разі схвалення Білим домом, цей крок подвоїть кількість високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS, – ред.), відправлених до країни”, – йдеться у повідомленні.

Міноборони Штатів все ще зважує всі варіанти, і рішення про відправку додаткових HIMARS ще не є остаточним.

За словами чиновника, воно буде схвалене на основі “нагальних потребах України”.

Зазначимо, США вже відправляють українцям чотири HIMARS і високоточні боєприпаси, які можуть вражати цілі на відстані 48 миль.

Водночас Великобританія відправляє три одиниці аналогічної зброї – американської реактивної системи залпового вогню M270 з дальністю дії 50 миль. Німеччина також оголосила цього тижня, що передасть Києву три такі ракетні установки.

Нагадаємо, у межах останнього траншу США передадуть Україні 18 155-мм гаубиць, 36 000 снарядів калібру 155 мм, 18 тактичних транспортних засобів для буксирування гаубиць, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем Himars та чотири тактичні машини для відновлення обладнання.

Також американське Міноборони зазначило, що надасть нашій державі дві системи берегової оборони з ракетами Harpoon, тисячі захищених радіоприймачів, тисячі приладів нічного бачення та тепловізійні приціли тощо.

З початку війни Сполучені Штати надали Україні безпекової допомоги на понад 5,6 млрд доларів.