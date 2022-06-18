Німеччина дала Україні лише 35% від обіцяної військової допомоги, - ЗМІ

Від 24 лютого Німеччина надала Україні військову допомогу в розмірі 192 млн євро. Це лише 35% від обіцяної загальної суми, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Bild.
За даними моніторингу Ukraine Support Tracker, Німеччина обіцяла нашій державі до 7 червня Україні надати військову допомогу у розмірі 542 млн євро.
З-поміж країн, які постачають озброєння для українських захисників, ФРН перебуває на 8 місці.
Найбільше зброї обіцяли США (розмір допомоги - 4,14 млрд євро). Наразі вони передали озброєння на 1,97 млрд євро. Це 48% від обіцяного.
Серед держав, які передали Україні 100% обіцяної зброї, перебувають:
- Норвегія;
- Франція;
- Латвія;
- Італія;
- Бельгія;
- Люксембург;
- Фінляндія;
- Хорватія;
- Болгарія;
- Австрія;
- Румунія;
- Польща.
При цьому загальний обсяг постачання перелічених країн є нижчим, ніж у Німеччині.
Нагадаємо, під час візиту до Києва канцлер ФРН Олаф Шольц заявив про надання Україні систем протиповітряної оборони IRIS, а також постачання ракетних установок залпового вогню.
Раніше міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт повідомила, що Німеччина поставить в Україну три реактивні системи залпового вогню в липні або серпні.