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Ворог сьогодні знову обстріляв Дніпропетровщину: є ще троє постраждалих, зруйновано нафтобазу

Люди госпіталізовані з опіками.

Ворог сьогодні знову обстріляв Дніпропетровщину: є ще троє постраждалих, зруйновано нафтобазу
Фото: Валентин Резніченко

Унаслідок сьогоднішніх обстрілів окупантами Дніпропетровської області постраждало ще троє осіб, також зафіксовано масштабні руйнування.

Про це повідомили голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук і голова ОВА Валентин Резніченко.

Так, у Новомосковському районі три ракети зруйнували нафтобазу. “Там сильна пожежа. Рятувальники приборкують полум’я”, – зазначив Резніченко.

Унаслідок обстрілів постраждали троє людей. У них опіки, всі вони госпіталізовані.

Окрім цього, вдень окупанти обстріляли територію Апостолівської громади. Через обстріл було пошкоджено лінію електропередач, нині все вже відновлено.

“Поцілив противник і по Зеленодольській громаді: під ворожий вогонь потрапила Велика Костромка. На щастя, в обох випадках минулося без постраждалих і без руйнувань”, – додав Лукашук.

Лукашик додав, що внаслідок ракетного удару, який стався вдень у Кривому Розі і після якого постраждали двоє людей, зруйновано два приватні будинки і гараж. Окупанти також влучили в об’єкт соціальної інфраструктури. На місці ще працюють відповідні служби.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів загарбників 16 червня у Дніпропетровській області загорілися пшеничні поля.

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