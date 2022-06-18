У Запорізькій області - 340 підтверджених випадків викрадення людей, - Старух

Окупанти продовжують викрадати людей у Запорізькій області.
Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Олександр Старух.
За його словами, наразі є відомості про 340 підтверджених випадків викрадання.
"Значна частина людей - 125 - залишається в заручниках. Триває робота по їх звільненню через обміни. Разом з тим розуміємо, що людей, яких затримали, їх набагато більше", - сказав Старух.
Очільник області додав, що російські загарбники затримують жителів з різною метою.
"...В тому числі щоб і гроші з людей витягнуть. Просто терористична промивка мозку...", - зазначив Старух.
Нагадаємо, станом на 11 травня 2022 року на тимчасово окупованих територіях Запорізької області було підтверджено 271 випадок викрадення людей.
Нині відбувся ще один обмін полоненими, повернули 5 українців.