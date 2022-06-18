У Запорізькій області - 340 підтверджених випадків викрадення людей, - Старух

Окупанти продовжують викрадати людей у Запорізькій області.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, наразі є відомості про 340 підтверджених випадків викрадання.

"Значна частина людей - 125 - залишається в заручниках. Триває робота по їх звільненню через обміни. Разом з тим розуміємо, що людей, яких затримали, їх набагато більше", - сказав Старух.

Очільник області додав, що російські загарбники затримують жителів з різною метою.

"...В тому числі щоб і гроші з людей витягнуть. Просто терористична промивка мозку...", - зазначив Старух.

Нагадаємо, станом на 11 травня 2022 року на тимчасово окупованих територіях Запорізької області було підтверджено 271 випадок викрадення людей.

Нині відбувся ще один обмін полоненими, повернули 5 українців.