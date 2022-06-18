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У Києві попрощалися з загиблим військовим та активістом Ратушним

Загинув у бою під Ізюмом.

У Києві попрощалися з загиблим військовим та активістом Ратушним
Фото: Цензор.НЕТ

У Києві попрощалися з загиблим розвідником 93-ї бригади Холодний Яр, громадським активістом Романом Ратушним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Михайлівському соборі Києва пройшла служба за загиблим українським воїном. Далі із загиблим Героєм прощалися на Майдані Незалежності. Ратушного ховають на Байковому кладовищі.

Киянам Роман Ратушний найперше відомий тим, що очолював громадську організацію "Захистимо Протасів яр", яка боролася проти незаконних забудов у Києві. Також Ратушний регулярно брав участь у патріотичних акціях.

Фото: Цензор.НЕТ

Фото: Цензор.НЕТ

Фото: Цензор.НЕТ

Нагадаємо, що 14 червня стало відомо про загибель Романа Ратушного. Роман загинув у бою під Ізюмом Харківської області. Ратушному було 24 роки. У 16 років брав участь у Революції Гідності, був громадським активістом. 

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