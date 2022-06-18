За кермом був начальник колонії № 90.

У Херсоні на вулиці Сенявіна стався вибух.

Про це повідомляє Суспільне.

Вибуховий пристрій, який був прикріплений на дерево, здетонував на автомобіль Audi. За кермом був начальник колонії № 90, який співпрацює з окупаційною владою.

Водій залишився живий. Свідки розповідають, що зачепило велосипедиста, який проїжджав поруч. Військові РФ заявили про теракт з боку українських партизанів.

Фото: Суспільне

Нагадаємо, що у Херсоні окупанти самовільно заселяють залишені будинки та квартири українських громадян, які виїхали, рятуючи своє життя з початком широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Також російські колаборанти поширюють фейкову інформацію про те, що в Херсоні велика черга за паспортами РФ.