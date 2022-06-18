Даними про втрати не можна жонглювати, - Данілов про заяву Арахамії

Політики, які заявляють про величезні втрати ЗСУ на фронті, насправді не мають змоги отримати таку інформацію.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв’ю Liga.net.

"Я хочу ще раз звернутися до діячів, які розповідають, що у нас щоденно 200, 300 і більше людей на фронті (гинуть. – Ред.). Дехто взагалі про 1000 заявив… У них немає можливості отримати таку інформацію. Треба відповідати за свої слова. І коли мова йде про загиблих, такого робити в жодному разі не можна. Цим не можна жонглювати. Це не кеглі й не цирк. Це життя людей", - сказав він.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна в середньому втрачає 200-300 воїнів вбитими на день, інколи число вбитих та поранених може доходити до 1000 за день.

22 травня президент Володимир Зеленський заявив про те, що на фронті щодня гинуть до ста українських військових.