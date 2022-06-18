Арахамія: Україна зможе відновити переговори з Росією наприкінці серпня

Ми могли б розглянути угоду, на зразок тієї, що пропонували в Стамбулі, каже політик.

Українська сторона зможе відновити мирні переговори з Російською Федерацією з посиленої позиції наприкінці серпня.

Таку думку висловив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Голос Америки.

На запитання, що буде в кінці серпня, він відповів: “Ми не хочемо ділитись нашими планами з росіянами, бо вони можуть це побачити у відкритих джерелах. Але я думаю, ми проведемо операції з контрнаступу в деяких місцях”.

Станом на зараз українська сторона можливості відновлення переговорів не розглядає. Принаймні до того моменту, коли Україна не зміцнить свої сили, а російські війська не повернуться до позицій, на яких вони були до 24 лютого, вказав політик.

Після цього, кажуть учасники переговорної групи, можна буде розмовляти про повернення всіх суверенних територій, включно з Кримом і територіями Донецької та Луганської областей.

“Ми могли б розглянути якусь політичну угоду, на зразок тієї, що ми пропонували в Стамбулі. Ми, наприклад, кілька років не торкаємося кримського питання. Ми не робимо цього військовим шляхом, але робимо це дипломатичним і політичним способом”, - розповів Арахамія.

Як раніше казав Арахамія, представники української переговорної групи спілкуються по телефону з росіянами "один-два рази на тиждень".

Переговорний процес із Росією призупинений у політико-дипломатичній частині, але триває в гуманітарній.