У Маріуполі люди набирають воду з калюж, які утворюються від проривів труб.

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Проблема з питною водою набирає обертів. Настільки, що її просто немає, особливо там, де окупанти прозвітували про відновлення водопостачання. Люди змушені буквально набирати технічну воду з калюж від поривів та використовувати її для життя", - розповів радник мера.

Нагадаємо, що окупанти в Маріуполі готуються до спалаху холери.

Також у центральній частині Маріуполя окупанти пробують увімкнути електропостачання. При цьому жителям заборонили вмикати у квартирах більш ніж одну лампочку.