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Данілов: Виїзд за кордон чоловіків – це питання в моральній площині

Такі зміни у порядок мобілізації потрібно робити не під час війни, вважає секретар РНБО.

Данілов: Виїзд за кордон чоловіків – це питання в моральній площині
Олексій Данілов
Фото: rnbo.gov.ua

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що виїзд за кордон чоловіків призовного віку – це "питання в моральній площині". 

Про це він заявив в інтерв'ю LIGA.net.

Данілов вважає, що ідею про надання можливості охочим чоловікам у віці 18-60 років виїхати за кордон за гроші потрібно розглядати "в моральній площині, а не фінансовій".

"Такі речі потрібно робити заздалегідь, а не під час війни. Якби ми запровадили таке правило раніше – що якщо ти не хочеш служити, то [заплати] певну суму грошей. Але цей реєстр має бути повністю публічним", – пояснив секретар РНБО.

Нагадаємо, що в Україні набув чинності закон про внесення учнів та викладачів профосвіти до переліку осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

22 травня Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації до 23 серпня.

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