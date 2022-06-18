Учора ЗСУ знищили ще 200 окупантів, дев’ять танків та один літак

Минулої доби Збройні сили України ліквідували близько 200 російських військових, дев’ять танків, один літак та десять броньованих машин.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з початку війни по 18 червня склали:
- особового складу – близько 33 350 (+200) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1 465 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 573 (+10) од,
- артилерійських систем – 739 (+5) од,
- РСЗВ – 233 (+0) од,
- засобів ППО – 98 (+1) од,
- літаків – 216 (+1) од,
- гелікоптерів – 180 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 594 (+1),
- крилатих ракет – 129 (+0),
- кораблів – 14 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 513 (+17) од,
- спеціальної техніки – 55 (+0).
Нагадаємо, Кремль звільнив командувача ВДВ Андрія Сердюкова через великі втрати серед десантників. Сердюков брав участь в анексії Криму у 2014 році. З 2017 року включений в санкційний список України.