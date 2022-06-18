Окупанти обстріляли нафтопереробний завод на Полтавщині

Інформації про можливі руйнування і постраждалих наразі немає.

Уночі 18 червня російські військові обстріляли Полтавську область.

Про це повідомив у Telegram голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Зазначається, що російська армія поцілила по нафтопереробному заводу та інших об'єктах інфраструктури у Кременчуці. Вдарили від шести до восьми ракет.

Інформації щодо руйнувань, загиблих та поранених поки не надали.

Нагадаємо, серед жителів Полтавщини почали розповсюджувати фейкові листи про допомогу для Збройних сил України начебто від імені обласної військової адміністрації. Листи підроблені за зразком офіційного документа адміністрації.