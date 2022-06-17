Головне за день. П’ятниця, 17 червня

Збитий "Мерлин", Джонсон у Києві, скасування безвізу з РФ, звільнення з полону Тайри та намір відібрати в України Євробачення-2023. Яким запам’ятається 114-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що станом на 17 червня Росія втратила в Україні 33 150 військових.

Детальніше про загальні бойові втрати противника – в нашій новині.

Генштаб також інформує, що на Харківському напрямку російські окупанти, щоб виявити слабкі місця в обороні українських захисників, у районах Дементіївки, Рубіжного та П’ятихаток залучили диверсійно-розвідувальні групи.

Наші військові виявили ворога і завдали йому втрат, тож він відійшов. Також невдалими виявилися для окупантів неодноразові розвідки боєм та спроби штурмів. Про ситуацію на інших напрямках – у новині.

Росіяни не втрачають надії форсувати Сіверський Донець і посилюються на Сєвєродонецькому напрямку, повідомив речник Міноборони України Олександр Мотузяник.

Ситуація залишається складною, але загалом контрольованою силами оборони. Зберігається ризик завдання ракетних ударів по території всієї країни. Продовжує Росія і терор мирних мешканців на тимчасово зайнятих територіях.

Українські військові оприлюднили відео влучання ракети у ворожий буксир "Васілій Бєх", який намагався доправити до острова Зміїний техніку та нових окупантів.

На запису видно прицільне влучання ракети в корабель, після чого він вибухнув і… всьо.

Збройні сили України збили російський розвідувальний безпілотний летальний апарат "Мерлин-ВР", офіційно не прийнятий на озброєння російської армії.

"Українським військовим вдалося вполювати доволі цікаву "пташку" – російський розвідувальний БПЛА "Мерлин-ВР"", – йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗС України.

Публічна демонстрація експериментального безпілотника "Мерлин-ВР" відбулася лише у вересні минулого року.

Вранці російські війська обстріляли промзону у місті Первомайський Харківської області.

"На територію промзони міста Первомайський трапилось ракетне влучання. Зруйновано критичну інфраструктуру. Вибитими вікнами поранено цивільну особу", – написав у Telegram мер Первомайського Микола Бакшеєв.

Вибратися з території сєвєродонецького хімзаводу "Азот" неможливо через небезпеку, спричинену постійними обстрілами та боями.

Зараз в укритті перебувають 568 людей, зокрема 38 дітей, повідомив Голова Луганська ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, коли минулого місяця цим людям пропонували евакуюватися, вони відмовилися.

Також Гайдай повідомив, що, попри спроби окупантів захопити Сєвєродонецьк, місто не заблоковане і комунікація зберігається.

Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени Євросоюзу.

Рішення оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. "Україна дуже ясно доказала свою відповідність європейським принципам", – наголосила вона, згадавши і про восьмирічну війну. Нашій державі належить зробити деякі реформаторські кроки, щоб наблизитися до ЄС ще більше, однак, за словами Урсули фон дер Ляєн, Україна заслуговує на європейську перспективу.

До Києва знову – і знову несподівано – приїхав прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Борис Джонсон і Володимир Зеленський обговорили ситуацію на передовій, постачання важкої зброї, забезпечення протиповітряної оборони для України, підсумки зустрічі "Рамштайн-3" та інші нагальні питання.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його країна готова й надалі надавати Україні озброєння та готувати військових для використання цих озброєнь.

Сьогодні Кабінет міністрів припинив дію Угоди між Україною та РФ "Про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з РФ".

Нові правила запрацюють з 1 липня 2022.

Президент Володимир Зеленський написав у Телеграм, що запропонував уряду опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України в межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави.

У зверненні до учасників Діалогу Преспанського форуму Володимир Зеленський заявив, що Європі варто розірвати зв'язки з країною-агресоркою Росією.

"Будь-яке серйозне обговорення архітектури безпеки в Європі має базуватися на тому, що треба звільнити Європу від ланцюгів залежності, які російська держава створювала протягом десятиліть… Ось чому потрібні такі санкції проти Росії за антиєвропейську політику, щоб там назавжди запам’ятали ціну, зокрема й за продовольчу кризу. Той, хто створює штучний голод, повинен стати глобальним ізгоєм і зазнати болісних збитків", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що це має бути враховано під час підготовки сьомого санкційного пакета ЄС, і наголосив на необхідності повної енергетичної незалежності Європи.

А у своєму вечірньому відеозверненні Президент України повідомив про звільнення з російського полону українського парамедика, волонтерки Юлії Паєвської (Тайри).

"Я вдячний усім, хто працював на цей результат. Тайра вже вдома", - сказав глава держави і пообіцяв "працювати далі, щоб забрати усіх".

Нагадаємо, волонтерка та парамедик Юлія Паєвська потрапила в полон 16 березня у Маріуполі. Окупанти захопили і її водія Сергія.

Станом на 16 червня в Україні завершено сівбу ярих культур. Загалом засіяно 95% площ від прогнозованих, що становить 13,4 млн га.

Компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки того, як судна під прапором Росії перевозять зерно з України до Сирії.

Maxar наводить травневі фотографії двох російських суховантажів у порту окупованого Севастополя, на які відбувається навантаження зерна. Через кілька днів ці ж судна пришвартувалися в Сирії для розвантаження. Ще один знімок навантаження зерна в Севастополі було зроблено в червні.

Сьогодні, 17 червня, Восьмий апеляційний суд м. Львова заборонив партію "Союз лівих сил", яку раніше очолював екснардеп Василь Волга.

"Союз лівих сил" заснований 2007 року. Лідером цієї політичної сили від самого заснування був колишній народний депутат Василь Волга. У 2019 році його змінив Максим Гольдарб, який потрапив до парламенту у 2019 році як мажоритарник від вже забороненої партії "Опоблок".

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії лідер партії Гольдарб вимагав від керівництва США та Великої Британії відшкодувати заподіяну нашій економіці шкоду через інспіровану ними військову паніку.

Європейська мовна спілка (EBU) "із сумом та розчаруванням" вирішила, що "Євробачення" у 2023 році відбудеться не в Україні, а у Великій Британії, яка на цьогорічному конкурсі отримала друге місце.

Україна з цим рішенням не погодилася.

"Ми чесно виграли Євробачення - 2022 та виконали наразі всі умови в зазначені терміни щодо процесу погодження його проведення в Україні - надали відповіді та гарантії по безпекових нормах та можливі місця проведення конкурсу", - йдеться в заяві міністра культури та інформполітики Олександра Ткаченка, голови правління АТ "НСТУ" Миколи Чернотицького та переможців Євробачення 2004 і 2022 років – Руслани Лижичко та Олега Псюка (гурт Kalush).

Автори заяви наполягають на додаткових перемовинах щодо проведення Євробачення-2023 в Україні.

У Львівській ОВА відбулось урочисте спецпогашення поштової марки "Zатонув чи Vтопився", яку Укрпошта випустила обмеженим накладом.

"Кількість наших міжнародних партнерів доволі велика. Під час зустрічей бачимо, наскільки питання допомоги Україні для них важливе. Хтось підтримує наших військових і передає амуніцію, техніку, хтось гуманітарно допомагає евакуйованим родинам тут, на Львівщині. Ця марка – маленький сувенір на згадку про їхню підтримку. Якщо буде потреба, то розглядатимемо можливість додаткового тиражування цієї марки", – зазначив перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик.

Дизайн марки розробила студентка третього курсу Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури Олександра Кузьменко.

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